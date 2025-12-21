王齊麟甜娶陳詩媛！超狂賓客名單曝光「曾國城、徐乃麟都來了」

王齊麟、陳詩媛21日在台北萬豪酒店補辦婚宴。（圖／東森娛樂）





奧運羽球國手王齊麟與前樂天女孩成員陳詩媛（十元），今年6月赴戶政事務所登記結婚，並於10月宣布懷孕喜訊，今（21）日夫妻倆在台北萬豪酒店席開60桌補辦婚宴，預計賓客共600餘人，如今賓客名單也曝光了。

陳詩媛稍早以一身低胸馬甲婚紗甜美亮相，微澎的禮服設計將她的孕肚巧妙藏起，王齊麟則身穿一襲卡其色西裝，一手提著老婆的高跟鞋，互動十分甜蜜。小倆口各邀來5名伴郎伴娘，伴郎由王齊麟體壇好友擔任，伴娘則由陳詩媛啦啦隊好友禾羽、宋宋、孟潔等人擔任。

至於賓客部分，演藝圈資深主持人徐乃麟、曾國城及私下與小倆口有好交情的夫妻檔六月、李易都受邀出席，此外還有演員謝承均、聶雲，歌手戴愛玲、品冠、巫啟賢也都將出席見證兩人甜蜜時刻。

此外，陳詩媛啦啦隊好友巫苡萱、林穎樂、菲菲、沐妍、熊霓，以及奧運拳擊金牌國手林郁婷也都受邀出席婚宴，小倆口交友廣闊，賓客橫跨演藝圈、體壇、啦啦隊等各界好友，現場可說是眾星雲集。



