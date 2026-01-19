王齊麟生日宴「左擁右抱」李洋、十元 網笑：一夫一妻制

王齊麟生日宴「左擁右抱」李洋、陳詩媛。（圖／翻攝自李洋臉書）





奧運羽球金牌國手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，昔日搭檔李洋特別現身生日宴為他慶祝，並在臉書發文送上祝福：「準爸爸一切順利，期待你繼續帶給我們更多精彩表現。」李洋還曬出與王齊麟夫妻同框的合照，引來網友留言笑稱：「一夫一妻制沒問題」。

李洋在貼文中寫道，週末放假不談公務，特別發一篇生日文祝福老搭檔王齊麟，並恭喜王齊麟與陳詩媛即將邁入人生下一個階段。李洋幽默提到：「有點不敢相信個性還像個大小孩的齊麟就快當爸爸了。」

李洋曬照逗趣互動

此外，李洋感性表示，雖然自己已不再是王齊麟的比賽搭檔，但「我現在的位子還是有責任督促你在場上的一切」，最後再次祝福王齊麟生日快樂，並期待他繼續帶來精彩的表現。李洋也曬出與王齊麟夫妻同框的合照。畫面中，王齊麟站在中央，表情驕傲，左邊是李洋，右邊是陳詩媛，構成「左擁右抱」的有趣畫面。

貼文曝光後，引來大批網友留言笑稱：「一夫一妻制沒問題」、「一夫一妻完全體現，齊麟生日快樂哦」、「一夫一妻完美詮釋」、「這就是左擁右抱嗎？」、「我看成老公」、「部長的眼神比較像配偶」。也有網友注意到陳詩媛與李洋、王齊麟的身高差距，幽默表示：「以為真的是他女兒」。

此外，不少網友對李洋和王齊麟的互動表達羨慕與讚賞，有人留言：「說得真好，沒遇見這麼契合與合作關係未來的日子還能關係密切的」、「從部長與齊麟的互動中，感受到哥倆好深厚的革命情感」。也有網友敲碗希望看到兩人再次同場打球，「打個表演賽都好」，期待他們延續場上的默契與趣味互動。



