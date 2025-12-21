生活中心／陳妍霖 曾宸洛 台北報導

兩屆奧運羽球金牌選手王齊麟和愛妻「十元」陳詩媛，週六（21日）晚間在台北萬豪酒店補辦婚宴，席開60桌，除了體壇人士，包括藝人徐乃麟、曾國誠、巫啟賢等人都來祝賀，現場星光熠熠，而王齊麟老戰友、運動部長李洋更抱病出席，擔任證婚人，陳詩媛10月對外公布懷孕喜訊，婚禮上也首度曝光寶寶性別。

奧運羽球金牌選手王齊麟和愛妻「十元」陳詩媛手牽手，走向舞台，讓現場所有親朋好友超感動，21號晚間，兩人在台北萬豪酒店席開60桌，補辦婚宴，不少體壇明星、粽藝界大哥大都來了。

王齊麟補辦婚宴席開60桌！李洋抱病當證婚人力挺老戰友

王齊麟.陳詩媛補辦婚宴席開60桌

綜藝大哥大徐乃麟獻上祝福說「雙喜臨門，永浴愛河」；巫啓賢也到場幽默打趣說，「娶了十元，變成十億元」。





王齊麟補辦婚宴席開60桌！

包括巫啟賢、徐乃麟、曾國誠、聶雲等藝人都到場、獻上祝福，王齊麟老戰友、運動部長李洋更抱病出席。





王齊麟補辦婚宴席開60桌！李洋抱病當證婚人力挺老戰友

運動部長李洋致詞表示「理論上我應該要在家養病，但因為齊麟的婚禮，我一定得來，今天是齊麟重要的日子，也是我人生中第一次擔任證婚人，首先要恭喜齊麟和十元，即將成為爸爸媽媽，和肚子裡的寶寶一起迎接人生的新篇章，雖然我還沒結婚，但我認為婚姻會像我和齊麟最擅長的雙打一樣，成為彼此最信任的搭檔，齊麟你難得快要落淚，害我有點緊張」。





王齊麟補辦婚宴席開60桌 菜單曝光！

擔任證婚人的李洋，抱病出席，力挺戰友，而王齊麟和十元兩人10月對外公布懷孕喜訊，這次也在婚禮上宣布「喜獲麟兒」，寶寶性別首度曝光。





「搞不好今天是我們接吻最多次的一天，一天之內，一天之內！」擁有最萌身高差的兩人，搞笑拍婚紗，補辦喜宴，也準備在明年迎接馬年寶寶。

