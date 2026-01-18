王齊麟迎31歲生日！甜曝生日願望 孕妻陳詩媛挺巨肚慶生

王齊麟(右)、陳詩媛(左)，即將升格新手爸媽。（麟洋國際體育顧問有限公司提供)

奧運金牌羽球國手王齊麟自從與前樂天女孩「十元」陳詩媛公開戀情後，感情進展備受關注。兩人去年6月10日正式登記結婚，同年12月補辦婚宴，隨後更驚喜宣布懷上第一胎，即將升格新手爸媽，幸福氛圍藏也藏不住。今（18日）王齊麟迎來31歲生日，夫妻倆也特地分享慶生合照，溫馨畫面引發粉絲祝福。

照片中，陳詩媛挺著明顯孕肚陪老公慶生，狀態相當不錯。她身穿柔和杏橘色針織上衣，搭配白色寬鬆褲裝，刻意掀起上衣露出圓潤孕肚，臉上掛著燦爛笑容，整體造型溫柔又俏皮，洋溢準媽媽的幸福氣息；王齊麟則以簡約休閒風亮相，身穿米白色長袖上衣搭配深色褲子，造型乾淨俐落，站在愛妻身旁，輕鬆又帶點成熟穩重的氣質，夫妻同框畫面相當登對。

廣告 廣告

陳詩媛挺巨大孕肚，甜蜜幫老公王齊麟慶生。（圖／翻攝自王齊麟/Wang Chi Lin 臉書）

王齊麟也在臉書發文分享生日心情，寫下：「謝謝大家的祝福，今天正式邁入31歲，也即將成為新手爸爸」，開心許下生日願望：「最重要的就是辛苦的老婆大人生產順利，寶寶平安健康」，字裡行間滿是對家庭的責任感與期待。

同時，他也不忘勉勵自己，表示會努力訓練，「我也會繼續努力，希望自己今年在場上有更好的表現，My happy birthday」。貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言祝福：「生日快樂，健康平安」、「台灣之光晉升人夫、人父，生日快樂幸福」、「恭喜，今年的生日多個不同的身份，當人夫，當爸爸」、「羽球男神～生日快樂喔」 。

更多中時新聞網報導

白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃

自然科難易適中 地震、諾獎都入題

費爸領銜 重演澳網傳奇