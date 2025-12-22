王齊麟陳詩媛婚宴再爆小孩性別！承諾：此生唯一的老婆

奧運羽球金牌國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛，昨晚在台北萬豪酒店補辦婚禮，席開六十桌宴請親友。兩人今年六月已完成結婚登記，十月對外分享懷孕喜訊，陳詩媛目前已懷孕六個多月。

婚宴現場星光熠熠，演藝圈包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、范逸臣、李易與六月夫妻、巫啟賢、聶雲等人到場祝賀。

體壇方面，除了上百位羽球選手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親臨現場。運動部長李洋特別擔任證婚人，原本因身體不適可能缺席，最終仍抱病出席。

廣告 廣告

李洋致詞時表示，理論上應該在家養病，但齊麟的婚禮一定得來，這是他人生中第一次擔任證婚人。他幽默說道，終於有人能收服齊麟了，並以羽球雙打比喻婚姻，形容夫妻如同最信任的搭檔，需要溝通、體諒與補位。

王齊麟在迎娶時找來楊博涵、陳子睿、林煜傑等羽球好手組成伴郎團，陳詩媛則有禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔等好姐妹擔任伴娘。

王齊麟特別籌劃驚喜橋段，與芒果醬樂團現場演唱《我喜歡你》，讓新娘又驚又喜。婚禮高潮是性別派對環節，當藍色氣球從箱中飄出，並透過超音波照片揭曉夫妻倆即將迎來男寶寶時，全場親友驚喜歡呼。

品冠先與王齊麟合唱《那些女孩教我的事》，再獻唱《無可救藥》送上祝福。戴愛玲和范逸臣接續登台高唱《千年之戀》，讓婚禮瞬間變成小型演唱會。

蔡尚樺會後在臉書祝福新人，笑稱怎麼有人拿了兩次奧運金牌唱歌還這麼好聽，怎麼會有人懷孕穿婚紗還這麼美，期待與小王子一起打羽球。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，但父母相當重視傳統，認為婚禮是人生重要里程碑，希望與所有親友共同見證承諾與幸福時刻。

更多品觀點報導

福原愛宣布再婚「橫濱男」懷孕了！親曝：離婚江宏傑後才開始新戀情

芭樂農夫妻連生6胎！鄉長豪撒5.6萬紅包表揚最強家庭

