王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光

禾羽在十元婚禮上抽中捧花。（杰斯汀整合行銷提供）

富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。

談到好友的改變，禾羽也分享自己的觀察。她表示，十元自從與齊麟交往後，整個人狀態明顯不同，「感覺每天都被幸福包圍著，整個人變得更放鬆，也更開心了。」看到好友現在的模樣，她由衷替對方感到高興，也覺得兩人站在一起十分合拍。

禾羽（右）擔任十元婚禮伴娘。（杰斯汀整合行銷提供）

除此之外，禾羽幸運抽中捧花，成為話題之一。對此她大方回應，目前仍是單身狀態，對感情並不強求，「現階段會把重心放在工作上，把該做好的事情做好比較重要，不過如果有好的對象也歡迎大家幫我介紹」。

