王齊麟／邱相榤不敵南韓大魔王 年終賽開門戰惜敗

世界羽聯（BWF）年終總決賽17日在中國杭州揭開序幕，台灣共有三組選手取得參賽資格，其中男雙組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤於小組賽首日壓軸登場，迎戰當前世界排名第一的南韓搭檔金元昊與徐承宰。雙方激戰三局，王齊麟與邱相榤雖在第二局展現頑強意志扳回一城，最終仍以19比21、25比23、14比21吞下敗仗，無緣首戰開紅盤。

年終總決賽僅邀請各組積分排名前八的選手參賽，王齊麟與邱相榤雖上半年表現起伏不定，但隨著賽季推進漸入佳境，先於台北公開賽奪冠，下半年再於德國海洛公開賽封王，日本熊本大師賽闖進四強，最終成功卡位年終賽行列。本屆小組賽，兩人與金元昊／徐承宰、馬來西亞的萬煒聰／鄭凱文，以及印尼組合古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）同處一組，競爭激烈。

首局比賽，王齊麟與邱相榤開局展現強勢，以11比8搶下技術暫停優勢，但金元昊與徐承宰隨即調整節奏完成反超。雖然「麟榤配」末段力追至僅1分差，仍以19比21失利。

第二局雙方戰況更加激烈，比分一路緊咬，王齊麟與邱相榤在暫停後打出一波5比0攻勢反超，但在領先下錯失兩個局點，遭對手追平。所幸他們頂住壓力，在三度平手後驚險以25比23搶下該局，將比賽逼入決勝局。

第三局延續高張力節奏，南韓組合先以11比8進入技術暫停，並於中段再度拉開比分差距至6分。「麟榤配」雖奮力追回4分，將差距縮小至2分，仍無法完成逆轉，最終以14比21落敗。

金元昊與徐承宰是目前世界排名男雙第一，已囊括包括馬來西亞、德國、全英、印尼、日本、中國、南韓、法國與熊本等賽事在內的10座冠軍，追平1988年中國傳奇組合李永波與田秉毅的單季最多冠紀錄，更成為21世紀首對單季奪冠達雙位數的男雙選手。

