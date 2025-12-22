王齊麟、陳詩媛婚宴！性別派對揭「喜獲麟兒」 老戰友李洋抱病證婚

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

兩屆奧運羽球男雙金牌國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），於昨（21）日晚間在台北萬豪酒店舉辦婚禮，席開60桌，體育界與演藝圈嘉賓雲集，小倆口在全場賓客的參與下揭曉寶寶性別，王齊麟的老戰友、運動部長李洋也出席擔任證婚人，現場溫馨且熱鬧。

國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），於昨（21）日晚間在台北萬豪酒店舉辦婚禮。（圖／翻攝@chilinwang IG）

王齊麟和陳詩媛已於今年6月完成結婚登記，並於10月公開懷孕喜訊，陳詩媛目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排「性別派對」，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆確定即將迎接男寶寶，「喜獲麟兒」全場歡呼並給予祝福。

婚宴前，兩人依循傳統完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開，也即將迎來新生命，但父母相當重視傳統，希望透過婚禮，讓親友共同見證人生重要時刻。

本次婚禮證婚人為王齊麟的奧運金牌搭檔、現任運動部長李洋。李洋抱病出席致詞，感性形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，並幽默笑說：「終於有人能收服齊麟了！」逗樂全場。

由於陳詩媛曾擔任樂團芒果醬MV女主角，王齊麟特別邀請芒果醬現場演唱〈我喜歡你〉給新娘驚喜；隨後品冠、戴愛玲、范逸臣等藝人輪番獻唱，讓婚宴宛如小型演唱會。

此外，新人特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」作為喜餅，背後別具意義。陳詩媛本身帶有聽損的隱性遺傳基因，夫妻倆希望藉此支持與關注聽障族群，並將祝福分享給更多人。

