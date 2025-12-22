王齊麟、陳詩媛辦婚宴！席開60桌「大咖全現身」 李洋證婚：終於有人收服齊麟

羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛於今年6月登記結婚，並在21日晚間舉辦盛大婚宴，席開60桌。這場婚禮星光熠熠，吸引了體育界與演藝圈眾多大咖出席祝賀，包括徐乃麟、曾國城、巫啟賢等藝人，以及王齊麟的羽球搭檔李洋更是抱病擔任證婚人。婚禮現場不僅充滿溫馨祝福，還變身小型演唱會，更於活動中揭曉了他們即將迎接的寶寶性別為男孩。

國手王齊麟與樂天啦啦隊前成員「十元」陳詩媛21日辦婚禮。（圖／黃城碩攝）

王齊麟與陳詩媛互看彼此，眼中滿是愛意，在眾人的祝福掌聲中獻上甜蜜的一吻，正式開啟他們的婚姻生活。現場來賓陣容強大，巫啟賢幽默地向新人送上祝福，表示王齊麟娶了「十元」後，價值從十元變成了十億元。徐乃麟也在現場祝福這對新人「雙喜臨門」。

身為王齊麟多年羽球搭檔的運動部長李洋雖然身體不適，仍堅持出席擔任證婚人。李洋在證婚時表示，當王齊麟告訴他要結婚時，他第一個想法是「終於有人能收服齊麟了」。他也感性地說，陳詩媛是王齊麟找到的人生另一半，願意陪伴他共度餘生的最佳搭檔。

李洋到場祝福。（圖／黃城碩攝）

婚禮現場更是熱鬧非凡，彷彿變成了小型演唱會。戴愛玲與范逸臣合體獻唱《千年之戀》，品冠也帶來《無可救藥》，為這場婚禮增添了不少浪漫氣息。陳詩媛的啦啦隊姐妹們也都到場祝賀，共同見證這對新人的幸福時刻。

婚禮進行到一半，王齊麟與陳詩媛還舉辦了寶寶性別揭曉活動。當他們戳破氣球時，飄出的藍色紙屑揭示了他們即將迎來一個男寶寶，宣告這對新人很快就會成為一家三口。在親友們的祝福下，王齊麟與陳詩媛將帶著滿滿的幸福繼續前行。

