王一博徒手攀岩失手墜海！節目組急澄清高度僅3.8公尺

大陸28歲男星王一博以其帥氣的外型受到廣泛關注，最初以男團「UNIQ」身份出道，近年來更因演出多部戲劇而人氣不斷攀升。近日，王一博參加了一檔外景節目，在「登頂或落海」的挑戰中，發生了意外，徒手攀岩時不慎手滑墜入海中，這一驚險瞬間讓許多粉絲感到十分驚恐。

王一博攀岩失手墜海。（圖／翻攝微博）

據了解，該峭壁實際高度僅為3.8公尺，節目組在拍攝前已進行多達20次的實測，確保安全無虞。然而，從畫面中可見，王一博挑戰時未佩戴任何護具，全程徒手攀岩，疑似因體力透支或峭壁濕滑，突然失去平衡掉入海中，現場粉絲和觀眾無不驚呼連連！

事件發生後，大批粉絲湧入節目組社群留言表達不滿與擔憂。節目組隨後發佈聲明，重申峭壁高度僅為3.8公尺，並強調拍攝前已進行多次安全測試，確認無危險才進行拍攝。

