王一博徒手攀岩 突喊「不不不」失手墜海…粉絲嚇壞
熱愛戶外運動的頂流男星王一博近日在參加「探索新境2」節目中，一段他在攀岩時落海的畫面嚇壞粉絲，只見王一博在濕滑的峭壁上徒手攀爬岩壁，爬到一半突面露難色，說「哦，不不不」後沒多久就失手落海，驚險程度堪比大片。這段預告畫面經披露後，引來粉絲不滿，批評節目組讓王一博在未做好防護上攀岩，是置他於險境，呼籲追究節目組責任。
據瀟湘晨報報導，在新一季的戶外綜藝「探索新境2」節目預告中，河南籍藝人王一博奔赴林海後出海捉魚，之後攀岩難度也直接升級，沒有保護措施徒手攀岩。
王一博一開始邊攀岩邊在鏡頭前說「我不太喜歡去做別人鼓動我要做的」，並在懸崖下的海面上，一度表示「這（挑戰）看起來很難」。在攀爬到一定高處的時候，王一博說「哦，不不不」。可能是不好找到發力點和攀爬點了，他繼續往上攀岩的時候，沒多久直接落水了。
與此同時，在這一期的另一組對話中，王一博表示，自己不太喜歡去做別人鼓動他要做的事。談到攀岩的人生哲學時，他表示，從攀岩中自然會得到一些東西，攀登很明顯的目標就在那裡，只要登上了就是完成了一個目標，通過攀登之間的努力和困難，讓他有「活著的感覺」。
這段預告片看得粉絲們膽戰心驚，直呼「這也太嚇人了吧，好心痛啊」，「看著好嚇人吶」，「王一博，你是在鍛煉我的心臟嗎」，「看的我心好累」；也有粉絲了解王一博熱愛戶外活動的堅持，留言鼓勵：「沒事，爺上來還是條好漢，繼續爬」、「繼續挑戰」。
節目組當天發聲明指出，該挑戰環節並非突發事故，而是經過精心設計，實際拍攝高度為3.8公尺，拍攝前已由專業替身進行20次落水測試，並對水深、浪高等安全指標嚴格把關，確保藝人參與過程零風險。王一博落水時採用標準「雙腳筆直入水」姿勢，有效分散衝擊力，並未造成任何身體損傷，安全措施周全，強調落水屬於正常流程，節目組提前部署了救生艇、醫療團隊及15分鐘直升機救援機制，確保風險可控。
