王一博0防護攀岩「突失手墜海」驚悚畫面全放送 節目組緊急回應了

娛樂中心／綜合報導

中國28歲男星王一博擁有帥氣的外型，從最初以男團「UNIQ」身分出道，到近年接演戲劇，逐漸在演藝圈站穩地位。近日，王一博參加外景節目時，在「登頂或落海」挑戰中，徒手攀岩卻手滑墜落，驚悚瞬間讓粉絲全都嚇壞。

從曝光的畫面中可以看到，王一博沒有穿戴任何護具，以徒手的方式在峭壁上攀岩，後續王一博因為一時手滑抓不住，隨後便掉入海中，驚人畫面看的粉絲心驚膽戰，而面對網友的議論，節目組也發聲還原真相，節目組指出王一博是在挑戰「深水抱石」的攀岩項目，因此墜海並非是意外。

而且現場高度實際只有3.8公尺，強調團隊在開拍前也有經過約莫20次實測，確認無安全虞慮後，團隊才進行拍攝，至於王一博雖然落海，不過他有依照標準姿勢「雙腳筆直落水」，因此並沒有受到任何傷害，雖然節目組出面解釋，但仍有網友表示「我真被你嚇死了」、「忍不住叫出聲」。

王一博近來錄製外景節目。（圖／翻攝微博）

