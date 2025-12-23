王ADEN不滿表演被打斷「害女學生遭網暴」 他嘆：心胸也太狹窄

王ADEN日前在校園表演時，對一名衝上舞台的女學生表達不悅，當場給予難堪。（圖／姚志平攝）

歌手王ADEN因日前在校園表演時，遇到一名女學生衝上台熱舞，結果王ADEN不只面露不悅，現場給予難看，事後更拍片嘲諷，害得女學生遭到網路霸凌，身心狀況令人憂心。對此，林智群律師也不忍發表看法，狠酸王ADEN沒有EQ，「這個藝人心胸也太狹窄了」。

林智群在臉書簡單描述事件，並形容以「C咖藝人」來形容王ADEN。認為藝人在表演時碰到沒預期的情況，例如有歌迷衝上舞台等，是一個非常好的經驗，「EQ高一點的就會把這個插曲變成一個高潮！」

可惜的是，王ADEN不只面露不悅，還蹲下讓場面變得尷尬，事後還在社群拍片嘲諷此事，也導致女學生面臨數日以來的網暴。讓林智群忍不住感嘆：「這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下兩個人的。」

至於針對校園演唱會的爭議，王ADEN也發出聲明致歉「謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」

他說，「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」在和團隊討論後，王ADEN決定未來不再討論此事，希望讓事情就此打住。

此外，原定王ADEN的台北市跨年晚會演出，台北市政府觀光傳播局在收到投訴後，也決定取消他的表演，「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

