王ADEN丟跨年又爆案外案！街舞老師神隱「遭挖出黑料」 105萬人瘋傳

王ADEN事件延燒，街舞老師遭爆黑料，動手撕女學生胸前口袋。翻攝Threads

新生代歌手王ADEN校園演出翻車事件持續延燒，在慘丟跨年與雲林校園演出後，竟爆出驚人案外案！近日有網友在Threads貼出影片爆料，指稱當天鼓勵學生上台的街舞社團老師，當時鼓勵學生熱舞的街舞社團老師出面發聲，說詞被認為是刻意卸責，在王ADEN與女學生都發聲明與道歉後，該老師卻持續神隱，同時也被挖出過往黑歷史，質疑舉止不當！

王ADEN因校園罷唱風波連丟三場演出後，女學生街舞老師回應，知道她喜歡Aden很久，起先用意是希望她在台下跳，受到王Aden注意後，女學生誤解去台上跳，才會一口氣衝上台，表示自己當下也傻眼。

不過網友公布的影片，該名街舞老師不僅疑似是刻意「送學生上台」後錄影卸責，更被翻出昔日竟有「撕破畢業女學生胸前口袋」的荒謬行為。這段涉及性騷擾疑雲的影片曝光後，迅速累積超過105萬人次瀏覽，讓網友憤怒直呼：「這根本是老屁孩，行為太噁心！」

老師遭指神隱卸責！親手送學生上台錄影 網友質疑：根本是故意的

一名網友在Threads發文點名該校街舞老師，指其身為全國大專校院熱舞大賽評審，當天在後台親手送學生上台熱舞，隨即掏出手機錄影，事後卻發長文宣稱是「學生會錯意」。

原PO質疑，老師若未授意應當場阻止，而非在一旁拍攝，事後發文看似保護學生，實則將公審壓力轉嫁給未成年少女。對此不少網友留言力挺：「推影片看真相，老師言論根本是把責任推給妹妹」、「如果沒授意為什麼不叫她下來而是拿手機拍？」

王ADEN事件網友爆料街舞老師黑歷史。翻攝Threads

撕胸前口袋變「傳統」？男老師對女學生出手影片曝 網怒：這叫摸胸

除了校唱爭議，該名老師更被爆出，原本該高中存在的「撕口袋習俗」只限隊長，到今年卻變成「人人有獎」，每個人都要被該男老師以慶祝畢業為由，撕破每位畢業生的制服胸前口袋，連女學生也不例外。甚至有畫面拍到疑似觸碰到胸部的動作。

大批網友看完紛紛痛批：「這什麼爛習俗？根本是藉機摸胸」、「如果我是家長一定通報教育局」，更有學生出面打臉：「哪有這種傳統？」現在輿論風向轉為街舞老師，指他與王ADEN兩個成年人都沒出面道歉，卻讓未成年的女生獨自面對，讓女學生成為公審箭靶，完全沒有成年人的擔當。



