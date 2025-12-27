王ADEN公審翻車！家長還原校唱女學生上台真相「大人處理失當」

王ADEN因女學生衝上台熱舞，臭臉罷唱後又發影片，被網友怒轟「公審」女學生。翻攝IG/adenwang_



歌手王ADEN日前發生的校園演唱爭議持續延燒，引發網路上兩極討論，有自稱就讀該校學生的家長出面還原現場狀況，直指女學生登台並非臨時起意，而是被現場老師「推上去的」，認為事件應該是兩位成年人處理與溝通失當，不該將壓力全數轉嫁到學生身上。

針對王ADEN校唱事件，一名自稱孩子就讀該校的家長就透露，她的孩子返家後主動和媽媽提及此事，指出女學生上台並非個人突發行為，而是聽從現場老師指示所為。

這名家長直言，藝人受邀到學校表演，本質上是一項工作，即便遇到突發狀況，也應以專業態度應對，而非在公開場合表現出強烈情緒；而王ADEN事後上傳相關影片，以及附加說明，容易讓外界誤以為責任全在學生身上，進而引發網路公審，使事件進一步擴大。

家長也指出，當事女學生事後已主動在台上鞠躬道歉，又透過Threads以及私訊王ADEN本人多次道歉，希望平息爭議；相較之下，當天推她上台的老師與王ADEN本人，卻未同步對外做出清楚說明或道歉，導致學生獨自承受龐大輿論壓力，這也是讓部分網友感到傻眼的主要原因。

該名家長直言，整起插曲原本只是校園活動中的小意外，明明二個成人年出來認真道個歉這件事就結束了，遺憾的是處理方式失當，才讓事件不斷延燒。

爭議起於王ADEN日前受邀前往桃園一所高中進行校園演唱，表演過程中，一名女學生突然上台隨著音樂跳舞，從現場流出的影片可見，王ADEN當下情緒明顯受到影響，直接中斷演出走到舞台另一邊蹲下，臉色頗為不悅。

相關畫面在網路上快速流傳，後來王ADEN發影片要大家「不要去罵女學生」，引發網友質疑與討論聲浪，事件發酵後，王ADEN陸續被取消台北與宜蘭的跨年演出行程，演藝工作大受衝擊，網路上也出現支持與反對兩派聲音。

