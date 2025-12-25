王Aden北宜跨年演出遭除名 傳排場大「給訪綱才受訪」

王Aden被爆料是歌壇新人，排場卻相當大，甚至要求媒體「先給訪綱才肯受訪」。(圖／GAP提供)

新生代歌手王Aden在校園演唱會時，眼見學生衝上台熱舞，當下不僅擺出臭臉，還一度「罷唱」，事後發文還原真相時，遭質疑公審女學生被炎上，導致台北、宜蘭跨年演出接連遭除名，如今有幕後人員爆料，王Aden明明只是歌壇新人，排場卻相當大，甚至要求媒體「先給訪綱才肯受訪」。

根據《鏡週刊》報導，幕後人員爆料王Aden受邀參加新北歡樂耶誕城演唱會，明明是出道不久的新人，被工作人員詢問受訪意願時，竟要求必須給出題綱，讓他事先過目。通常短短幾分鐘訪問，即便是天王天后等級歌手都會配合，唯獨王Aden提出這個要求，尷尬的是現場還沒有媒體想採訪，可以說是格外諷刺。

對於跨年演出接連遭除名，王Aden日前發文指出事後會發那部影片，主要是檢討自己當下臨場反應，絕對不可能煽動網路傷害該名同學，往後演出也會持續提醒自己，所有的選擇影響的不僅是表演本身，也包含大家的感受，和團隊討論後，未來不會再針對此事作出回應，希望事件停在這邊，不要再對任何人造成傷害。

女學生的舞蹈老師發表示當下得知出狀況後，便和王Aden以及經紀人道歉，王Aden也表示不要責怪女學生，接著向校方、工作人員等道歉，更不忘開導女學生必須要勇於面對，才能對得起自己，最後強調會陪女學生一起面對。

