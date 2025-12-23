王ADEN台北跨年演出被取消！再發聲「拍影片是在檢討自己」

歌手王ADEN近日在校園演出，演唱到一半時，有名女學生在老師鼓勵下衝上台熱舞，他見狀蹲在一旁擺臭臉，事後他拍攝影片分享當下的心情，但表情和文字被網友砲轟是在帶風向讓女學生被網暴。對於事件延燒，台北市政府觀光傳播局稍早證實他將不會登上跨年舞台，他也透過經紀公司解釋狀況。

事發當天，王ADEN看到女學生上台時有點傻眼，拱手示意就讓女學生表演，但接著就直接不唱了，蹲下來擺臭臉，場面相當尷尬。女學生發現狀況不對，趕緊對著他90度鞠躬，跟著蹲下沒幾秒後便下台，女學生後來更私訊他表達歉意。

王ADEN後來拍影片表示，當時自己本來想「大跳」，但被該名學生影響，「可惜雖可惜……大家不要在網路上罵同學難聽的話喔，人都會有超興奮的時候我理解，能讓各位跟著起舞也是我的夢想，大家一起從意外中學習囉。」話雖如此，但他在影片上加註「傻眼中」、「同學老師還沒發現」，並擺出詭異表情，再度引起爭議。

王ADEN被砲轟態度不一。（圖／翻攝自王ADEN IG）

事件延燒至王ADEN的台北跨年演出，有網友寫信陳情認為他前後態度不一、不誠懇，有意圖網暴霸凌未成年粉絲，身為偶像卻缺乏職業素養與包容，認為此類行為若登台，將誤導未成年觀眾、影響城市形象。對此，台北市政府觀光傳播局先回應：「正在處理中，會再向大家報告。我們很重視台北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家。」最新回應則說：「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

王ADEN方面也回應：「謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」他表示往後在舞台上的每一次選擇，都會提醒自己，「所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」他已和團隊討論過，接下來不會再回應相關事件，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸，再次感謝大家。」

