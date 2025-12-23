王ADEN唱校園臭臉蹲地！網陳情「不適任跨年表演」 觀傳局說話了

娛樂中心／蔡佩伶報導

王ADEN是新生代創作歌手，近來人氣飆漲的他也受邀到各個場合表演，不過日前他在校園中開唱，遇到一位學生突然上台跳舞，隨後蹲地臭臉的行為惹來網友不滿，不只慘遭砲轟，還有網友到台北市陳情系統陳情，認為他不適合站上台北跨年舞台，對此，觀傳局也給出回應了。

網友陳情內容指出王ADEN近日到某校園開唱途中，遇到同學上台熱舞，結果卻蹲地擺臭臉，認為他缺乏職業素養跟包容力，網友呼籲觀傳局重新評估王ADEN是否適合擔任跨年卡司，並建議「排除不適任藝人」。後續，有藍勾勾的觀傳局社群帳號也在下方回應，提到正在處理中，會再跟大眾報告進度，強調「我們很重視台北跨年晚會藝人形象」。

廣告 廣告

事實上，王ADEN曾拍片解釋當天是因為下大雨而無法「大跳」，因此在最後一首歌時決定放開手腳，沒想到學生突然上台導致他受到影響，而他也覺得自己態度不對，並透過影片重新呈現舞蹈給粉絲們，雖然有網友力挺王ADEN，表示學生不該隨意衝上台，不過仍有部分網友痛批他態度不誠懇。

網友陳情王ADEN「不適任跨年表演」，觀傳局回應了。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

校園開唱見學生衝上台跳舞...本土歌手「蹲地擺臭臉」挨轟：沒度量

狄鶯深夜痛斥「做奸犯科的人竟沒有死刑」 網扯孫安佐反嗆：管好你兒子

慟！資深女星驚傳離世享壽88歲...女兒證實了 悲痛公開真實死因

超大咖天王罕見素顏坐觀眾席被拍 墨鏡一摘網嚇瘋：這不是本人

