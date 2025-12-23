王ADEN唱校園「臭臉蹲地」釀網暴風波 台北跨年確定遭除名

王ADEN因為「臭臉蹲下」遭炎上，北跨舞台確定取消。（圖／翻攝自王ADEN IG）

歌手王ADEN近日因校園演出時面對突發狀況反應不佳而引發爭議。在桃園某高中表演時，一名女同學突然上台與他共舞，導致王ADEN當場臭臉並蹲地，隨後他發布解釋影片卻引發更大爭議。這場風波最終演變成網路聲討，許多民眾向台北市政府陳情，要求取消其跨年演出資格。台北市觀傳局已確認王ADEN將不會出現在今年的跨年舞台上，這場風波也讓這位擁有千萬點擊量的年輕歌手陷入輿論漩渦。

王ADEN是一位25歲的音樂創作者，高中時期便開始投入音樂創作，並與剃刀蔣、ØZI等知名創作人結識。他的作品《雙重人格》在YouTube平台上擁有超過300萬次點閱，而另一首熱門歌曲《想了你6次》更是達到千萬點擊量，展現了他的音樂實力。

然而，在桃園某高中的校園演出中，一場突發事件打亂了他的表演節奏。當時正值下雨，王ADEN原本計劃在最後一首《雙重》時大跳特跳，將氣氛帶到最高點。不料，一名女同學突然上台一起跳舞，可能是因為原MV中有雙人舞的設計而受到啟發。面對這突發狀況，王ADEN不僅沒有任何互動，最後甚至放下麥克風，原地蹲下並面露不悅。女同學察覺氣氛不對，向他90度鞠躬後尷尬地跑下台。

事後，王ADEN在社群媒體上發布影片解釋事件經過，表示自己當時被影響到了表演節奏，並肯定女同學的舞蹈表現。該女同學也透過私訊向他道歉，並在社群平台上表示自己搞砸了整場表演。王ADEN則回應表示自己不該被情緒左右。

然而，這段解釋影片反而引發了更大的爭議。許多人批評王ADEN應該用更高的情商處理這種情況，而非展現負面情緒。他在影片中的尷尬表情甚至被製作成迷因圖片廣為流傳。

北市觀傳局兩小時內火速決定取消王ADEN舞台。（圖／翻攝自threads）

隨著爭議持續擴大，部分民眾開始抵制王ADEN，甚至向台北市政府陳情，要求取消他在台北跨年晚會的演出資格。台北市觀傳局小編在網路上回應，從最初的「處理中」到最終決定取消王ADEN的表演。據了解，近期台北市的1999市民專線因此事件被大量投訴電話佔線。

面對事態發展，王ADEN發文表示，發布影片的初衷絕非煽動或傷害該名同學，並承諾會重新檢視自己在表達上的分寸。這場始料未及的風波，不僅影響了他的演出機會，也成為網路輿論的焦點。

