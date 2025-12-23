王ADEN唱一半學生衝上台！辛曉琪「曾遇瘋狂粉絲」吐毛骨悚然經歷

記者徐珮華／台北報導

辛曉琪將於明年3月28日在台北流行音樂中心（北流）舉辦「好好愛此刻」演唱會，門票將於12月26日中午12時全面啟售。她今（23）日舉辦記者會，對於首度站上北流舉辦專場直呼開心又期待。談及新生代歌手王ADEN日前在校園演唱會中，遇到學生突然衝上台熱舞、影響演出情緒並當場臭臉一事，辛曉琪也分享自身經驗。

辛曉琪出席「好好愛此刻」演唱會記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

辛曉琪演出經驗豐富，坦言早年確實曾遇過歌迷試圖衝上台，不過現場通常都有保全及工作人員及時制止，因此並未造成太大困擾。真正令她感到毛骨悚然的，是曾有一名瘋狂粉絲不斷寫信給她，內容甚至幻想住處是兩人婚房，詳細描述家中擺設與布置，還掛上兩人「結婚照」。

不僅如此，這名瘋狂粉絲還會事先預告自己將站在哪個位置，讓辛曉琪每次上台演出都膽戰心驚，只能提醒工作人員提高警覺。這樣的騷擾行為持續約1年，但由於她始終不清楚對方長相，也無從報警處理。

辛曉琪有感人生無常，將演唱會定名為「好好愛此刻」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談及即將到來的演唱會，辛曉琪原本邀請合作多年的屠穎擔任音樂總監，未料對方卻於上月意外猝逝。她接獲噩耗當下正為演唱會妝髮，當場情緒潰堤爆哭。她坦言屠穎對她而言不只是工作夥伴，更如同家人般親密，是她音樂路上非常重要的支柱。如今對方驟逝，她頓時失去重心，但也明白必須調適，相信對方在天上也希望她能將演唱會好好完成。

正因如此，辛曉琪將演唱會主題訂為「好好愛此刻」，感性表示：「今年身邊有一些朋友和親近的音樂人，都非常突然地離開了。這些經歷讓我深刻體會到很多事情無法預料，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」

