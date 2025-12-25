王Aden大跳沒了、跨年場也飛了！舞台「1反應」代價大 律師曝1招還有救

實習記者藍子瑄／綜合報導

新生代歌手 王Aden 到校園演出時，因一名女學生上台跳舞，讓他錯失「大跳」的機會，當場走到舞台一側蹲下，神情不悅。事後，王Aden將演出影片上傳社群，引發網友質疑網暴女學生。事件持續延燒，他也因此失去跨年晚會演出的機會。對此，王至德律師在臉書粉專發文，他認為這起事件是「經驗不足」的結果，相關評論也引發網友熱烈討論。

回顧事件，王Aden在演出後，將影片上傳社群，解釋當天因下雨，都沒有機會「大跳」，原本計畫在該段落帶出高潮，卻被突如其來的上台行為打亂節奏，才會選擇暫停動作，並呼籲網友不要責怪女學生。

然而，該名女學生疑似遭到部分歌迷出征，在社群平台刪文到只剩一篇道歉文，也讓不少網友感到心疼。

對此，律師王至德在臉書粉專「法老王」發文指出，這起風波關鍵不在對錯，而在「經驗」。他形容，剛踏入職場時，許多人都曾在突發狀況中反應失當，事後回想才知道怎麼做會更好，這正是經驗累積所帶來的差別。

王至德表示，以王Aden而言，對方2000年出生、今年僅25歲，去年才獲得最佳新人，又沒有經紀公司從旁協助，在舞台上遇到突發狀況時，很難立刻做出最圓融的即時反應，蹲到一旁其實只是情緒的直接呈現，而非刻意羞辱。

他也指出，專業能力可以靠努力追上前輩，但面對突發狀況的臨場反應，往往仰賴經驗累積。這次事件對王Aden來說，或許正是一堂成長課程。

王至德也在文末分享，若自己是 王Aden，當下會選擇順勢與女學生一同跳舞；即便事後感到被冒犯，也會再透過發文呼籲尊重表演專業。對於後續的危機處理，他認為，若能主動聯繫女學生，致贈小禮物與簽名照，再安排一次互動並拍攝影片分享，不僅能展現善意，也有助於讓支持者替其緩頰發聲，或許能降低爭議，甚至可避免失去演出機會。

