王ADEN宜蘭跨年演出也被砍！官方揭3考量丟2演出

娛樂中心／張予柔報導



歌手王ADEN日前因校園演出風波引發爭議，事件持續延燒，不僅台北市已宣布取消其跨年晚會演出，宜蘭市公所也於今（24）日緊急跟進，證實取消王ADEN原定於宜蘭市跨年晚會的演出行程。短短數日內，接連遭兩地跨年活動除名，引發外界關注。





宜蘭市公所今（24）日發文回應，決定取消王ADEN原定的演出。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）

宜蘭市公所24日透過官方臉書發文回應，表示「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸」，決定取消王ADEN原定的演出，並將協請廠商安排其他節目內容替代。這也意味著，王ADEN今年將無緣參與北台灣兩大跨年舞台演出。

歌手王ADEN（左）表演到一半，被突然衝上台的學生影響，直接中斷演唱露出不悅表情。（圖／翻攝自 IG ＠ademwang_）

回顧事件，王ADEN日前受邀至桃園某高中舉辦的演唱會。演出過程中，1名女學生在老師鼓勵下上台共舞，但他當場中斷演出並蹲在一旁擺臭臉。事後，他將相關片段剪輯成影片上傳至社群平台，聲稱不在意卻未放入學生道歉畫面、還露出「謎之微笑」，被砲轟是「公審未成年」、更發動抵制。

台北市觀光傳播局表示「臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」，他本人也出面回應。（圖／翻攝自 IG ＠ademwang_、Threads）

有台北民眾在Threads發出陳情訴求文，認為王ADEN舉動「有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，顯示缺乏職業素養與包容力」，若登台將影響城市形象，請市府重新評估。台北市觀光傳播局火速表態，「臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」。王ADEN也發出聲明，強調當初發影片的本意「是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學」，他會重新檢視表達上的分寸，未來也不會再回應此事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸」。









《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：王ADEN演出連環砍！宜蘭跨年被喊卡…官方揭3考量「2天丟2演出」

