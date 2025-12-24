王ADEN工作再-1！才遭台北宜蘭跨年除名 臭臉公審風波「校唱也掰了」

娛樂中心／綜合報導

王ADEN日前參與桃園某高中校園演唱會，演唱途中一名學生被老師拱上台熱舞，他隨即走到舞台一旁蹲地臭臉，事後發文更被砲轟「公審」、「霸凌」學生。儘管他昨（23）日澄清發文本意，不過原定登場的台北、宜蘭跨年演出接連遭到取消；如今雲林科技大學聖誕晚會也將他自表演名單中除名，並緊急找來救火歌手替補。

王ADEN臭臉、公審風波越演越烈。（圖／翻攝自王ADEN IG）

王ADEN臭臉風波狂燒，北市觀傳局昨日率先表態，強調跨年晚會相當注重演出藝人形象，因此決定取消其演出；宜蘭市公所今日跟進，表示基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，也將安排其他節目內容替代。而王ADEN原定明日出席雲科大校唱，學生會臨時改為邀請魏嘉瑩（小魏）、郁采真（小V）接棒演出，目前活動海報上的藝人名單也已完成更換。

雲林科技大學取消王ADEN演出。（圖／翻攝自Threads）

雲林科技大學取消王ADEN演出。（圖／翻攝自IG @nyust_christmas_fest）

身為校唱常客的王ADEN，今晚將連趕2場聖誕晚會演出，其中東海大學昨日傍晚仍將他列於表演名單中，預計晚間9時40分至10時登台；台中科技大學今日凌晨釋出的活動海報，也還能見到他的身影。若活動未再緊急調整，將成為他風波爆發後首度露面演出，屆時狀態引發外界高度關切。

