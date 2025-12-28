王ADEN延燒案外案！社團男老師遭挖「撕女學生衣服」 校方宣布停職調查

王ADEN事件中「街舞老師」因撕女學生衣服遭停職處分。圖／翻攝自Threads

歌手王ADEN日前校園演唱會「當場臭臉」遭炎上，事件持續延燒，還扯出案外案，有網友指稱慫恿女學生上台熱舞的社團男老師，過去曾對學生疑似性騷，竟稱「把胸前口袋撕掉是傳統」，引發網友抨擊。校方最新回應，已將該名男老師停職調查。

王ADEN耍大牌？熱情女學生上台尬舞「當場臭臉」

王ADEN日前受邀到桃園某學校演唱，一名熱情的女學生衝上台尬舞，不料王ADEN當場臉色大變，不僅沒有和女學生互動，甚至直接蹲坐在一旁「罷唱」，事後一句「傻眼中」、「同學衝上台我就被影響到」，讓女學生慘遭網暴。

事件延燒後，大批網友批評王ADEN公審未成年少女，紛紛喊出抵制，甚至向跨年晚會主辦單位要求「下架」，最終王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年，以及校園演唱會。

王ADEN校園演唱會遭炎上，多場演出都被取消。圖／翻攝自王ADEN IG

男老師推卸責任遭炎上！「撕女學生衣服」黑歷史全被挖

女學生事後向家長反映，表示自己上台必非自作主張，而是「經過街舞社團老師授意」，老師則反駁，稱自己只是鼓勵學生表現，不料卻遭女學生誤會，該言論一出立即引起網友砲火，痛批他推卸責任，讓女學生平白無故受到網友與偶像攻擊。

隨著事件發酵，更有網友爆出該名男老師的「黑歷史」，表示他過去曾向學生宣稱「撕制服口袋」是畢業的傳統之一，甚至連女學生也不放過，讓大批校友紛紛跳出來反駁「沒有這件事」，並懷疑男老師疑似藉此性騷。

社團男老師慘了！確定遭「停職調查」

校方發布聲明指出，事件發生後輔導室已第一時間介入處理，當事同學在家長與導師的陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，校方將持續守護其隱私，避免二次傷害，同時該名老師因爭議行為已停職接受後續的調查。

桃園市教育局指出，已責成校方依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「性別平等教育法」啟動相關調查並釐清案情，為確保調查期間校園秩序及相關人員安全，也請學校依法審議該師停聘靜候調查事宜，同時也要求學校依學生需求，提供必要的個案輔導、心理諮詢及諮商等支持。

教育局指出，後續也將持續督導學校依法完成調查及處置作業，加強校園霸凌防制及性別平等教育宣導，維護學生受教權益與校園安全。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



