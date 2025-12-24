王ADEN快看！三王一后怎麼做 他見機車也能圓場

王ADEN引發外界質疑「公審未成年學生」，接連被取消台北及宜蘭跨年演出資格。（圖／翻攝自王ADEN IG）





男歌手王ADEN近日在校園演唱會上，遭一名女學生突然衝上舞台熱舞，意外打斷表演，當下他露出不悅神情。儘管事後拍片說明當時狀況，仍引發外界質疑他「公審未成年學生」。對此，不少網友也翻出過去天王級歌手面對類似突發狀況時的臨場反應作比較，再度掀起熱議。

回顧事件當天，王ADEN在桃園某高中演唱《雙重人格》時，女學生突然衝上舞台熱舞，打亂了原本的表演節奏。他隨即停止演唱，並在舞台邊顯露不悅情緒。事後雖拍片解釋原因，但仍被部分網友批評處理方式不當，甚至因此影響形象，接連被取消台北及宜蘭跨年演出資格。

天王臨場反應被翻出

事件曝光後，不少網友翻出過去天王天后遇到突發狀況時的應對方式作為對照，像是「電音女神」謝金燕演唱《練舞功》時，曾有男子衝上舞台熱舞，她仍面帶微笑完成演出，並與台下歌迷互動；天王吳宗憲跨年演出時，遇到粉絲直接騎機車上台，他不僅未動怒，還邊唱邊幽默調侃：「唉呦！這位是送外賣是嗎？怎麼會有這段我都不知道耶！」成功化解尷尬。

此外，「情歌之王」李聖傑在節目錄影時被女粉絲牽手，仍保持笑容唱完整首歌曲；南韓歌手G-DRAGON也曾遭女粉絲衝上舞台抱住，他依舊若無其事繼續表演，交由工作人員將粉絲帶離。

相較之下，不少網友認為王ADEN的反應過於直接，缺乏圓融處理的空間，紛紛留言表示：「看看這些明星的臨場反應，反觀之這位王先生沒有這種氣度跟情商」、「情商高真的很重要！相信他們心裡也怕慘了！能繼續敬業表演，又不傷粉絲心！」、「三位～人家會紅，會成為天王，巨星，不是沒有原因的」。



