王ADEN快看！天團主唱「當場丟歌迷獻花」還訓斥 主持人不忍嗆爆

記者趙浩雲／台北報導

原本計畫在歌曲後段、進入「雙重」段落時，再進行較大幅度的solo演出，將氣氛推向高潮，卻因女學生突然上台而被打亂節奏。（圖／翻攝自王ADEN IG）

歌手王ADEN日前在桃園某高中校園演唱會演出時，因一名女學生在老師安排下上台熱舞，意外打斷表演節奏，他當場臭臉蹲下還上傳影片，讓外界質疑他帶頭霸凌粉絲。隨著討論升溫，有網友翻出信樂團前主唱信（蘇見信）2013年在中國內蒙古商演時，收到粉絲獻花當場丟到地上，「還好他不是活躍有脆的年代，不然會罵比ADEN更慘吧？」

回顧2013年事件，信在內蒙古呼和浩特商演時，演唱代表作《死了都要愛》途中，有女歌迷衝上台獻花，信當場將花束丟下舞台，並斥責歌迷「唱歌的時候不要獻花」，引發現場譁然。

當時主持人董卿也當場開酸：「唱歌好固然不錯，但最重要是學會做人。」一席話獲得台下觀眾熱烈掌聲。事後信於微博發文致歉，坦言自己對表演有堅持，但因個性衝動，做出不當示範，並表示獻花應選擇合適時機，避免打斷演出。

蘇見信十幾年前曾惹議。（圖／翻攝自微博）

對比王ADEN此次風波，有網友指出，王ADEN至少未在現場直接責罵粉絲，事後也稱讚女學生舞跳得很好，卻因將影片上傳並配上文字說明，被解讀為「引導網路公審」，才讓事件持續擴大。

有網友把將兩起事件放在一起比較，表示「大家也不要罵王ADEN了，其實他應對算好（只是陰陽怪氣），信樂團的信是直接把歌迷的花扔下台，要不是還要賺紅錢根本不會道歉」，表示還好信不是活躍在有threads的年代，不然恐怕會被罵得更慘。

