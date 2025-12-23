王ADEN快看！校園演出遭亂入「當眾臭臉蹲地」 前輩神級應對決定事業高度

〔記者邱奕欽／台北報導〕新生代歌手「王ADEN」近日在校園演出時，遇到女學生突然衝上台熱舞，他頓時感到既傻眼又不滿，蹲地拒唱以示抗議。事後，王ADEN拍片說明卻被質疑「公審未成年」，這把火更波及台北跨年演出遭到取消。事件曝光後，許多網友陸續搬出多位大咖前輩的臨場反應對比，更紛紛直言「偶像的氣度，決定了事業的高度！」

影片可見，當時的王ADEN原本在舞台上熱力唱跳，期間一名女學生突走上台與他一起跳舞，不過他見狀卻並未加以互動，反而是立刻中斷演出，更走到舞台一側蹲下以拒唱表達抗議，現場熱絡的氣氛瞬間凝結，他的嚴肅神情也讓台下的所有師生深感錯愕。

事後，王ADEN以影片做出回應，解釋因下雨關係原本就沒有大跳，女學生突上台讓他情緒受影響才會選擇蹲下。王ADEN也自認「不應該這樣」，並補拍一段在後台完整跳舞的畫面試圖平息風波，卻又提到覺得該名學生「沒有情緒反應」，反而引發外界更大的情緒反彈，直指他像是在跟學生計較，許多網友見狀更是狠酸「如果不是這位女孩，我真的不知道你是誰！」、「你什麼咖啊！有人會跳你的舞就該偷笑了！」

隨著爭議擴大，網友也陸續翻出多位演藝圈前輩的經典案例對照，當中包括麥可傑克森(Michael Jackson)在演出時遇粉絲衝上吊臂，仍全程保護對方完成表演；李聖傑在錄影時遭到粉絲牽手唱歌，不過他堅持面帶笑容唱完整首歌曲；謝金燕則在戶外開唱時遇粉絲亂舞，她則幽默回應「加油」來化解尷尬。相較之下，王ADEN的臨場反應被批評缺乏餘裕，也成為這起事件最具爭議的焦點。

