王ADEN快看！謝金燕唱一半「觀眾亂入熱舞」反應被狂讚：難怪紅那麼久

王ADEN日前參與桃園某高中校園演唱會，演唱途中一名學生被老師拱上台熱舞，他隨即走到舞台一旁蹲地臭臉，影片曝光後挨轟臨場反應不足、EQ低等。事件掀起廣泛討論，網友一一挖出吳宗憲、李聖傑過去演出時遭觀眾「亂入」的片段，就連謝金燕也曾遇過觀眾衝上台熱舞，當下反應被盛讚「難怪姐姐可以紅這麼久」。

王ADEN校唱「臭臉」風波引發爭議。（圖／翻攝自王ADEN IG）

謝金燕當年出席新竹在地活動，演唱名曲〈練舞功〉時，一名黃衣男子現身舞台上賣力熱舞，讓她數度笑到唱不下去，甚至當場與對方「尬舞」炒熱氣氛，還不忘提醒觀眾「跳得好給他掌聲鼓勵，跳不好也給他掌聲鼓勵喔」。影片如今被翻出，網友狂讚「真是有風度、有包容心專業的女藝人」、「高下立判，現場感覺都好歡樂」、「光人品就贏了，這就是大器」。

謝金燕曾遇觀眾亂入熱舞，當下反應被網友狂讚。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

王ADEN則在昨（23）日公開發聲，針對事後PO出的影片被質疑「公審」、「霸凌」學生，他強調本意是為檢討自己的臨場反應，絕對不可能煽動網路輿論傷害同學，同時承諾：「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」

