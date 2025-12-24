王ADEN惹議年底失業！北市跨年遭鍘後、宜蘭也取消

歌手王ADEN因為在校園演場會上，被一名女同學上台熱舞打斷表演。（圖／翻攝自王ADEN IG）





歌手王ADEN因為在校園演場會上，被一名女同學上台熱舞打斷表演，當下蹲地擺臭臉，事後道歉影片，還把過程影片發在社群上，引發輿論炸鍋，現在不只台北跨年場被取消，包含雲科大耶誕活動、宜蘭跨年，還有尾牙表演，也全數取消，損失估計達數十萬元。

歌手王ADEN〈雙重人格〉：「You make me having different personalities，我在這奮鬥，你卻當在玩遊戲。」

歌手王ADEN的校園演唱會，一名學生粉絲被老師拱上台跳舞後，王ADEN蹲在一旁擺臭臉，他事後拍片解釋，卻被炎上為公審學生，風波持續延燒。

藝人康康：「其實我們在唱尾牙的時候，有時候會很多喝醉酒的朋友，會衝上來跟你搶麥克風，就讓他唱嘛，少唱好幾首，很輕鬆還可以在旁邊跟他搖，才華都是有，但是情緒管理或者是抗壓能力，都還是要學習。」

王ADEN確定丟掉台北市跨年場後，現在工作接連被取消，包含雲林科技大學耶誕演唱會，也緊急換人，海報火速更新，已經看不到王ADEN的照片，12/24宜蘭市再開槍，表示基於維持活動安全，和演出秩序，也避免模糊活動主軸，因此確定取消王ADEN演出。

還有人在社群上急PO文，因為客戶尾牙，去年請到酒駕撞死運將的邱軍，今年找來王ADEN又爆出爭議，現在得臨時找人頂替。

歌手王ADEN：「其實妳跳得很不錯，沒關係。」

王ADEN拍片道歉，爭議卻越燒越大，慘丟工作。



歌手李友廷逆風發聲，認為ADEN已經被網暴，但他也立刻被網友批評刪文道歉，音樂人許常德則認為，歌手被打斷真的會整個傻眼，認為王ADEN並非惡意也非耍大牌，但台上情緒管理失控引議，王ADEN不只好幾十萬的工作全沒了，也被記上一筆負面形象。



