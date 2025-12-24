王ADEN慘丟台北跨年工作！男星逆風喊「這就是網暴」挨批急刪文了

記者蔡維歆／台北報導

歌手李友廷似乎隔空力挺王ADEN。（圖／翻攝自李友廷 IG）

歌手王aden日前因校園演出插曲引發爭議，不僅遭到大量網友批評，最終連原訂登上的台北跨年舞台也被取消。事件持續延燒之際，同為音樂人的李友廷在社群平台發文，罕見以沉重語氣談論此事，直言「留言真的可以殺死人」，並毫不避諱地點出這正是典型的網路暴力，引起輿論熱議，最後他也刪除該篇貼文。

李友廷於Threads發文抒發心情，認為王ADEN「就是網暴沒有錯」。（圖／翻攝自王李友廷Threads）

王ADEN先前受邀至桃園某高中參與校園活動，演出途中一名女學生在老師引導下登台跳舞，打斷原有表演節奏，他當下暫停演出並蹲在一旁的反應被拍下後在網路瘋傳，引來「沒風度」「公審學生」等指控。儘管王ADEN事後多次拍片說明並向學生致歉，仍無法止住輿論怒火，最終台北市觀傳局基於藝人形象考量，取消他在今年台北跨年晚會的演出安排。

事件延燒多日後，李友廷於Threads發文抒發心情，表示近來每天打開社群平台都感到強烈無力感，認為許多人高舉正義旗幟，實際上卻是在宣洩自身情緒。他直指，有些人躲在螢幕後，用群體力量稀釋傷害他人的罪惡感，將公眾人物當成不必被當作「人」對待的對象，直言這樣的行為「就是網暴沒有錯」。雖然沒指名道姓，但不少人認為他是在聲援王ADEN，他也回應「其實被網暴的是兩個人不是嗎，我不是在挺誰啦」，不過言論引發兩極評論，有人認為他「帶風向」、「偽善」，也有人覺得不該讓情緒性批判演變成集體霸凌，面對越演越烈的評論，最後他刪除該篇貼文。

