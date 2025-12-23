王ADEN慘丟跨年工作 李友廷揭「真正兇手」：一輩子恐懼

歌手李友廷對王ADEN的風波有感而發。（圖／翻攝自李友廷、王ADEN IG）





歌手王ADEN近日在校園演唱時，不滿女學生上台跳舞，當場臭臉蹲下，事後上傳澄清影片的舉止也被網友認為是在公審該同學，他也因此丟了台北跨年晚會表演。對此，同為歌手的李友廷在社群平台分享自身看法。

李友廷以「這就是網暴沒有錯喔」開頭，他認為有些人只是舉著正義的大旗，但只是為了發洩日常的悶氣，「螢幕後面當分母去稀釋傷害別人的罪惡感，公眾人物當說法來不把人當人看。」更忍不住問「我們真的只能在這種地方團結嗎？一起霸凌一個還手不了的人？」直呼「每天打開脆滿滿的無力感」。

李友廷有感而發。（圖／翻攝自李友廷Threads）

雖然李友廷沒有明說，但網友推測他指的是王ADEN風波，更有人質疑他在幫王ADEN說話。對此，李友廷強調沒有偏袒誰，「我會覺得他們兩個人都是這次事件的受害者，而造成妹妹傷害的其實也是另一群的吃瓜群眾。」

李友廷坦言過去也曾經歷網暴，「被網暴的人不可能不在乎的，那是關掉手機也躲不了的心理傷害。一輩子對人性從此恐懼。任何假借誰受到傷害而振振有詞出征別人的人，才是這次事件真正的兇手。」因此呼籲大家在網路上的留言應多加思考，「用心，用善意。」

李友廷認為兩人都是受害者。（圖／翻攝自Threads）

