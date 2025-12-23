王ADEN慘丟跨年工作 校唱「對學生擺臭臉」校方發聲了

記者柯美儀／台北報導

歌手王ADEN日前在校園演唱時，遭同學即興上台熱舞打斷表演，他當下蹲下並擺出臭臉，影片曝光後引發網友熱議。雖然王ADEN事後在社群平台道歉，並分享一段獨舞影片澄清，但部分網友仍不買單，甚至有人向北市觀傳局陳情，要求取消其跨年演出資格。對此，校方表示，事件以保護與輔導學生為優先，並已在教師會議中分享案例、強調尊重的重要性，至於王ADEN跨年演唱遭除名，校方則無立場評論。

王ADEN爆發校唱臭臉風波，事後發文坦言當下原本打算「大跳」，把氣氛拉到最高，無奈興致被突然衝上台的同學打斷；不過他自認當下反應不妥，也呼籲外界勿攻擊當事學生。未料影片曝光後，網友仍不買單，他今日發聲承諾「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」

王ADEN被跨年晚會踢掉。（圖／取自王ADEN IG）

原定下週登上台北跨年舞台的王ADEN，因網友批評其缺乏職業素養與包容力，建議跨年晚會排除「不適任藝人」。北市觀傳局最終宣布，跨年晚會將取消王ADEN演出。

風波延燒，校方向《三立新聞網》指出，此次事件以保護孩子、輔導孩子為首要原則，並透過此次案例在教師會議中分享，強調尊重的重要性。校方也把事件作為教育契機，加強對學生的宣導，教導孩子在參與演唱會等公共活動時，遵守相關規範與秩序。對於王ADEN跨年演唱遭除名，學校則表示「沒立場發表看法」。

