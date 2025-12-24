王ADEN慘丟2場跨年！康康嘆「情緒管理要學」：三思而後行

康康（右）今（24）日出席除夕特別節目記者會。（圖／東森娛樂）





歌手王ADEN（王淯騰）近日受邀到高中校園演唱會演出，豈料唱到一半時，一名女學生在老師鼓勵下衝上台熱舞，而他當下的反應竟是到一旁蹲下擺臭臉，事後更發影片分享心情，讓網友認為是在公審女同學，他也因此失去台北、宜蘭跨年演出。今（24）日藝人康康、許志豪、陳孟賢等人出席除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》記者會，談及該事件也發表自身看法。

資深藝人康康過去經常受邀大型演出，被問及遭遇粉絲類似行徑會如何應對時，康康則笑說，之前在尾牙演出時，有時候會遇到喝醉的朋友衝上台搶麥克風，「就讓他唱嘛，自己少唱很多首也很輕鬆」。

康康認為做任何事都要三思而後行。（圖／東森娛樂）

至於王ADEN跨年演出遭取消，康康則直言：「這個大家都要注意啦，做任何事情都要三思而後行，進演藝圈也是一樣，才華都是有，但是情緒管理或是抗壓能力都要學習。」認為王ADEN這次爆出此風波也是有好處，讓不同世代的人都認識到他。

康康認為，台上的歌手本來就會邀請台下觀眾一起唱，「有時候你說『聽你們唱』人家也不會唱，難得有人上來要跟你互動」，並同提當年吳宗憲演出被粉絲騎摩托車亂入的事件，笑說「現在在看很可怕」，許志豪則認為，王ADEN的反應應該是錯愕比較多。



