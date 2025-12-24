王ADEN慘了！台北、宜蘭跨年場都被除名 藝人高EQ名場面曝

宜蘭市公所證實王ADEN不參與宜蘭跨年晚會。（圖／翻攝自王ADEN IG、宜蘭市公所FB）

近日台灣饒舌歌手王ADEN面臨多場演出被取消的窘境，起因是在桃園一所高中演出時，遭學生衝上台干擾，他當場蹲地臭臉的反應引發爭議。這波風波迅速擴大，不僅台北跨年活動取消其演出，宜蘭跨年、雲林科大耶誕節表演也相繼宣布換人，甚至連即將到來的尾牙場次也受到影響。此事件引發網友熱議，並將其與吳宗憲、謝金燕、劉德華及GD等藝人面對突發狀況的處理方式作比較，凸顯藝人臨場反應的重要性。

宜蘭市公所證實王ADEN不參與宜蘭跨年晚會。（圖／翻攝自王ADEN IG、宜蘭市公所FB）

這場風波源於王ADEN在桃園某高中演出時，因學生衝上舞台干擾而出現蹲地臭臉的反應。雖然他事後拍片解釋，但不僅未能平息爭議，反而讓輿論更加沸騰。隨著事件發酵，王ADEN原定參與的台北跨年活動首先宣布取消。

宜蘭市公所也迅速做出回應，宜蘭市公所表示，基於活動進行的安全考量以及整個活動演出的主軸，將取消王ADEN的演出部分，空檔會請廠商另做安排。與此同時，雲林科大學生會也公告已聯絡廠商及王ADEN經紀公司，決定更換表演藝人。

不僅如此，王ADEN即將到來的尾牙演出機會也受到波及。有企劃透露，這些活動已明顯受到此次爭議的影響。

在這次事件中，網友紛紛將王ADEN的反應與其他藝人遇到突發狀況時的處理方式進行比較。例如劉德華去年在南京演唱會時，當歌迷突然衝到台前被保全抬出去，劉德華不僅提醒不要傷害歌迷，還親自到後台確認對方安全。

韓國歌手GD今年6月在越南演唱時，也曾遭遇粉絲突然衝上樓梯靠近的情況，但GD保持冷靜，更以手勢幫忙安撫情緒。這些例子顯示，藝人面對突發狀況時的情緒控制能力和應變方式，往往能決定事件的後續發展。

