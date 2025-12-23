王ADEN慘遭北跨除名！LULU驚訝發聲 偉晉曝危機處理態度：不會生氣

《2026超級巨星紅白藝能大賞》今日舉辦記者會。劉耀匀攝

LULU、陳明珠、黃偉晉、TRASH今（23日）出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》活動，歌手王ADEN近來因為疑似帶風向網暴女學生風波遭炎上，稍早甚至遭台北跨年演唱會除名，提到此事，LULU表示很驚訝，「我覺得沒有一個人是絕對錯，他們彼此都沒有惡意。」偉晉近來常自虧「大頭症」，被問到遇到類似情況會如何處理，也強調：「我不會生氣啦！我的歌都是比較抒情，如果大家要上來熱鬧，我是也很開心。」

LULU（右三）分享對王ADEN風波的看法。劉耀匀攝

LULU分享自己對事件的看法，「確實在歌手的身分考量會有危險的疑慮，以粉絲的角度，如果她真的跳得很好，也表現的很棒，那是不是兩邊我們都可以互相尊重一下。」她也呼籲外界別去炎上任何事件相關者，提及之前吳宗憲在跨年演出時，也曾碰到有人突然騎機車上台，「為我們在台上很容易遇到各種狀況，會以為是橋段，像這種大型活動可能就是要交給維安。」

先前台北捷運爆發隨機砍人事件，造成4死11傷，不少民眾都希望年底活動能夠暫停，被問到若出現恐怖攻擊該如何應對，LULU表示：「一定是把演出先暫停，一定要先把當下的狀況排解掉才有辦法演出。」如果是粉絲上台跳舞，她倒是很歡迎，「之前好像也有這樣的情況，但其實我們就演出我們的，如果真的有狀況的話，旁邊的維安會去排解。」

一行人接受媒體訪問。劉耀匀攝

TRASH也表示，對於王ADEN風波不清楚，但過去他們曾邀請4、50名粉絲上台同歡，如果遇上鬧場也會繼續演出，不會受到影響，更呼籲外界：「大家都要有愛啦！這個社會需要包容、愛，外國人為什麼愛來台灣，就是因為善良、nice、互相體諒。」而LULU和陳漢典下個月就將要舉辦婚禮，LULU透露婚宴進度，目前訂金、喜帖都已經準備好，「等大家都差不多，我們再一次寄出去。」預計賓客人數不會超過800人。



