王ADEN慘遭抵制！吳宗憲跨年唱到「機車衝上台」 喊話：歌迷是衣食父母

吳宗憲睽違6年，宣布舉辦《2026臭男人 巡迴演唱會》個人演唱會，2026年3月29日將登上台北國際會議中心（TICC）；他談及近期歌手王ADEN因公審女粉絲遭炎上的爭議，回憶起2019年的跨年晚會，有歌迷騎機車直接衝上舞台，他表示：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。」

吳宗憲宣布將於2026年3月29日登TICC舉辦「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》」。（圖／東西文娛、星樂全球 提供）

吳宗憲自2019年高雄與馬來西亞演唱會之後，睽違6年再開唱，這次將演唱會名為「臭男人」，他透露，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己。而這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，吳宗憲相當期待和康康一同帶給現場歌迷滿滿歡樂。

他也保證演出內容一定精彩，帶給大家開心，「現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

而聊到近期某場校園演唱會上，有女學生粉絲突然上台飆舞，讓歌手王ADEN措手不及，而他事後在社群PO出一段影片，慘遭砲轟是在公審該名女學生，引發輿論爭議，跨年演出被取消。而吳宗憲過往也曾在跨年晚會上，遇到歌迷騎機車衝上台事件，對此，吳宗憲則認為：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」。

歌手王ADEN近日因公審女學慘遭抵制。（圖／翻攝王ADEN IG）

聊到跨年預計有什麼規劃？吳宗憲表示，「並沒有安排假期，主要專注在公司新產品的運營，然後把演唱會做好，現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」吳宗憲《2026臭男人 巡迴演唱會》門票將於2026年1月18日中午12點於KKTIX網站及全台全家便利商店啟售。

吳宗憲過往也曾在跨年晚會上，遇到歌迷騎機車衝上台事件。（圖／東西文娛、星樂全球 提供）

