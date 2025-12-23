王ADEN挨轟公審學生台北跨年演出被取消 發聲沒用！網挖還有宜蘭跨年

王ADEN在校唱擺臭臉，事後又陷入公審學生的爭議，在台北跨年的演出機會被取消。（圖／趙文彬攝）

新生代男歌手王ADEN近日在某高中演出，突然有學生上台想一起跳舞，但他當場蹲在一旁擺臭臉，事後又拍影片稱不在意卻截掉學生道歉畫面，被認為是刻意帶風向攻擊學生，此舉引發網友不滿；然而王ADEN原本在台北跨年的演出機會，也在今（23）日遭到取消。即便王ADEN馬上發聲回應，仍有網友再挖出他還有宜蘭跨年場演出，隔空要求宜蘭市考慮是否讓他演出。

王ADEN原定在台北跨年演唱的工作機會，因為在校唱擺臭臉、事後又疑似公審學生行為，目前已被觀傳局取消，對此，他也透過社群發聲明，解釋發影片的本意只是檢討自己的臨場反應，也強調沒有帶風向要粉絲去傷害學生，他會重新檢視自己在表達上的問題。最後王ADEN則表示，未來不會在社群回應相關事件，希望這件事情到此結束。對於跨年演出機會被取消方面，聲明中則未有任何回應。

但王ADEN不能唱台北跨年後，又有網友注意到，王ADEN原來很受歡迎，平安夜還會在台中科大校園演出，跨年當日還會到宜蘭市的跨年晚會表演，這也讓不少人看不下去，紛紛發文並到宜蘭市政府社群留言，要求應比照台北市、取消王ADEN的演出機會。

有網友發現王ADEN（紅圈處）還有宜蘭跨年場的演出機會。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）

回顧這起爭議，王ADEN在校唱因學生突然上台跳舞而擺臭臉，事後又疑似公審學生的行為，引發大批網友不滿，他原定會在台北跨年晚會演出，也出現民眾透過社群發文表示，「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，希望觀傳局能評估王ADEN是否適任在跨年晚會演出。

而觀傳局第一時間發文回應，「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告，我們很重視台北跨年晚會藝人的形象」，沒多久便在留言區表示，「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

