王ADEN挨轟「公審未成年女粉絲」才丟台北跨年 宜蘭市也跟進了

歌手「王ADEN」近期在校園演出時，有一名女學生在老師鼓勵下即興上台熱舞，沒想到他因為表演被打斷，原地蹲下臭臉，事後更是做成影片，引發熱議。不少人認為王ADEN此舉根本是公審女粉絲，更有網友發文，主旨為「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，而北市觀傳局也回應證實，王ADEN的跨年演出確定取消。

如今就連宜蘭市也跟進了，由宜蘭市公所舉辦的《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年活動，公所公告針對跨年晚會卡司王ADEN近日新聞，基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，將協請廠商安排其他節目內容替代。

責任編輯／施佳宜

