王ADEN接連遭取消跨年場 宜蘭宣布由陳芳語接替演出

【緯來新聞網】歌手王ADEN因日前校園演唱會中與學生互動引發爭議，宜蘭市政府於12月24日宣布取消其參與今年跨年晚會的演出，並改由澳洲出生的華語女歌手陳芳語接替演出。

王ADEN宜蘭跨年場由陳芳語接替演出。（圖／翻攝IG）

根據宜蘭市政府說明，王ADEN在一次校園演唱活動中，因一名學生擅自登台後表情嚴肅，引發外界批評。事後他發布影片說明原意為反省當時反應，但相關內容被認為有公審學生之嫌，引發更大爭議。北市與宜蘭市相繼取消其跨年活動邀約，部分校園演出也因此暫停。

王ADEN宜蘭跨年場由陳芳語接替演出。(圖／宜蘭市公所)

宜蘭市政府強調，考量演出秩序與活動主題一致性，為避免後續爭議影響現場氛圍，最終決定更換藝人。接替的陳芳語，曾參與選秀節目並以歌曲《愛你》走紅，該曲在YouTube累計觀看次數超過1億2千萬，為流行音樂圈代表作之一。



「璀璨蘭城、幸福宜市」跨年晚會將於12月31日晚上7時起在宜蘭運動公園舉行，當晚共有13組歌手與樂團演出，包括徐懷鈺、彭佳慧、高爾宣與四分衛等。現場亦設有美食市集及藝術裝置「光舞之翼」，供民眾打卡互動。



為便利交通，活動當日晚上6時至隔日凌晨1時，將提供三輛免費接駁車，巡迴宜蘭後火車站、宜蘭轉運站與活動現場，班距約為30分鐘。

