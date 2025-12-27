王ADEN掰掰！宜蘭跨年晚會換「她」驚喜接棒 網嗨了：要被甜暈

娛樂中心／李紹宏報導

最近歌手「王ADEN」在校園演唱時看到女學生跳上舞台尬舞，當場蹲下擺臭臉，引發爭議，因此被砍了許多跨年場活動。如今，就連宜蘭市政府也不忍了，宣布跨年晚會卡司緊急替換成陳芳語（Kimberley）演出，要讓2026年以甜美笑容、動人歌聲來破題！

宜蘭市公所公告《2026璀璨蘭城幸福宜市》跨年晚會卡司調整消息，原定參與演出的歌手王ADEN，將改由華語樂壇實力派女神陳芳語（Kimberley）接力開唱。

廣告 廣告

市公所表示，為確保晚會精采程度，已積極洽請廠商邀請陳芳語助陣，希望透過她極具爆發力的歌聲，帶領宜蘭市民一同迎接新的一年。

陳芳語當年以經典代表作〈愛你〉在YouTube突破1.2億次點閱，成為跨世代傳唱的紅人，近年更展現多元音樂才華，曲風橫跨流行、嘻哈與R&B，展現全方位的創作能量。

憑藉穩定的現場唱功與充滿魅力的舞台表現，陳芳語深受年輕世代喜愛，本次受邀宜蘭跨年晚會，預計將為璀璨蘭城帶來更高層次的音樂饗宴，引發樂迷熱切期待。

更多三立新聞網報導

新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚

陸不爽日本軍費9兆創新高 轟軍國主義復活！矢板明夫打臉：是誰害的？

隊伍排起來！「合歡山武嶺下雪」熱血民眾嗨爆 絕美畫面曝光

快檢查批號！「1台灣品牌行動電源」傳爆炸起火 業者緊急召回

