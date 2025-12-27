王ADEN昔自爆闖房間「想偷親女星」！小S當場嚇壞 他認了：被拉到陽台

娛樂中心／綜合報導

新生代歌手王ADEN日前因校園演唱會表情管理失控，引發「臭臉爭議」，形象重挫之下，連帶影響後續工作，跨年舞台也確定被撤換。隨著風波持續延燒，網友開始回顧他過去在節目中的表現，其中一段在《小姐不熙娣》的內容再度被挖出，引發熱議。

王ADEN和Sabrina（吳怡德）。（圖／翻攝自YT）

王ADEN曾在節目中坦言，首次見到班底Sabrina（吳怡德）就產生好感，主動邀她外出騎腳踏車、看夕陽、吃飯，互動相當積極。當時更一度傳出兩人在休息室「小房間接吻」的傳聞，讓現場氣氛瞬間緊張。

對此，Sabrina事後說明，當天是她先去洗澡，回到房間時才發現王ADEN已經在裡面，兩人只是簡單聊天。王ADEN則解釋，自己原本只是想找廁所，卻誤闖房間，因隔壁還有其他女生在聊天，才沒有立刻離開。

然而王ADEN也在節目上大方承認，當下本來想靠近對方說悄悄話，卻被Sabrina拉到陽台，刻意讓大家看見兩人在聊天。被小S直接追問是否「有想偷親」，他毫不避諱回應：「這個念頭確實有閃過。」一句話立刻讓全場驚呼連連。

不只如此，節目中還曝光另一段互動。某次王ADEN與派翠克、Sabrina及朱郁琦同車返程，Sabrina下車後，他也隨即跟著下車，甚至脫口喊出對方本名，表示曾私下詢問是否續攤。這一幕讓小S忍不住吐槽：「認識她這麼久，我都不知道她本名！」

王ADEN也分享，Sabrina給了他不少創作靈感，讓他寫下多首關於「直接表達」的歌曲，甚至直言上節目像是一種投資，一次就能產出好幾首作品。如今隨著爭議再起，這些過往言行再被翻出，也讓網路討論聲浪呈現兩極。

