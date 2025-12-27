王ADEN曾被老師嫌棄「是音癡」！能出道全靠父母 他質疑：這也能紅嗎

娛樂中心／綜合報導

創作歌手王Aden再被點名「排場過大」。（圖／翻攝自王Aden IG）

創作歌手王ADEN日前因校園演唱時的表現與態度問題引發爭議，事件延燒近一週仍未平息，相關討論持續在網路發酵。隨著話題升溫，他過去登上小S主持的節目時片段也再度被翻出，其中一段關於「早年歌唱實力」的對話，再次成為網友熱議焦點。

該集節目中，王ADEN與曾任歌唱老師的實況主黃建東同台，黃建東當場透露，自己曾在王ADEN國中時期教過他唱歌。當小S好奇詢問「他以前是好學生嗎？」黃建東毫不猶豫地回應：「不是，他那時候唱歌真的不太行。」一句話立刻讓現場來賓全都愣住，連小S都忍不住驚呼。

廣告 廣告

黃建東進一步回憶，第一次上課時，王ADEN是由家長陪同前來，當時只要播放伴奏、請他跟著唱，就能明顯聽出音準抓不太到，幾乎無法穩定唱在正確的key上。他也笑說，後來看到王ADEN推出個人單曲〈想了妳6次〉，內心還曾冒出疑問：「這樣真的能紅嗎？」

不過，隨著時間過去，王ADEN在網路上逐漸累積人氣，音樂作品也受到關注，讓黃建東坦言轉變相當明顯，和當年站在教室裡的少年判若兩人。小S聽完後也忍不住讚嘆他的進步幅度，直呼現在的表現完全看不出曾經的生澀。

面對老師的爆料，王ADEN當時並未反駁，反而大方表示感謝，坦言黃建東是自己音樂路上的重要啟蒙者之一，也讓他在初期少走不少冤枉路。他同時提到，更要感謝父母願意在自己國中時期支持他學唱歌，畢竟對多數家庭來說，替孩子額外找音樂老師並不容易，父母的投入與鼓勵，成了他能一路走到出道的重要關鍵。

如今，這段舊節目片段在校園演唱風波後被重新挖出，也讓不少網友感嘆王ADEN從早年唱歌不穩，到如今發片出道的落差之大。只是，在爭議尚未平息的情況下，這段過往故事再度被放大檢視。

更多三立新聞網報導

館長廈門公司成立！「投資破億」進軍中國 高喊：那太low了台灣才玩

企業千金吸毒逃到柬埔寨！躲藏多年返韓認：我生孩子了 警疑自首不單純

王ADEN昔自爆闖房間「想偷親女星」！小S當場嚇壞 他認了：被拉到陽台

好萊塢情聖「拒拍吻戲」！封印感情戲內幕曝光 他認：和小17歲老婆有關

