王ADEN校唱爭議延燒 昔遭小S虧「沒內涵」被翻出！網喊神預言

歌手王ADEN近日因校園演出風波引發爭議，除原定的台北、宜蘭跨年演出相繼取消外，他過去上節目的片段也被網友挖出來。他之前登上《小姐不熙娣》，當時被主持人小S開玩笑調侃「講話沒內涵」的畫面，如今再度引發熱議。

在節目中，小S注意到王ADEN說話時的聲音，與他唱歌時的音色明顯有差，她形容王ADEN平時講話的聲音偏扁，直言「很難想像你的歌聲會是什麼樣子」。對此，王ADEN也當場附和，坦言自己的確常被說「唱歌和說話的聲音不太一樣」。

為了驗證聲音反差，小S隨即請王ADEN現場清唱，指定他演唱歌手高爾宣的〈Without You〉。演唱結束後，小S立刻驚呼：「你唱那個聲音跟你講話聲音差很多耶！」隨後半開玩笑形容，他平時說話的音色聽起來「很像那種就是很沒內涵的人」，一旁的來賓派翠克則出面緩頰，認為這樣的聲音其實帶有親切感。

王ADEN被小S虧「你講話怎麼那麼沒內涵」。翻攝自YT小姐不熙娣

隨著王ADEN校唱爭議延燒，這段節目片段再度被網友挖出，不少人在影片下方留言表示「來看預言家」、「最神的小S」，相關討論迅速擴散，引發新一波話題。

回顧事件本身，王ADEN日前在校園演出時，一名女同學突然上台跳舞，雖然舞蹈王ADEN的舞沒錯，不過，當下他被拍到表情明顯不悅，隨後甚至蹲在一邊。事後該名女同學在網路上發文道歉，王ADEN的回應卻引發兩極爭議，輿論發酵導致他的台北、宜蘭跨年演出被取消。

