王ADEN校唱爭議遭炎上！昔遭小S虧「像沒內涵的人」 網讚根本神預言

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

歌手王ADEN近期因為校唱引發爭議遭到炎上，導致他台北及宜蘭的跨年演出取消，而事件延燒至今有許多網友將他過去上節目的片段挖出。其中他曾登上小S主持的節目《小姐不熙地》，當時王ADEN就被小S開玩笑虧說話方式，「很像那種就是很沒內涵的人。」

歌手王ADEN近期因為校唱引發爭議遭到炎上。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

節目中，小S一開始就發現王ADEN說話及唱歌時的聲音不太一樣，認為他說話時聲音扁扁的，而為驗證王ADEN也現場清唱高爾宣的〈Without You〉，聽完後小S驚呼：「你唱那個聲音跟你講話聲音差很多耶！」隨後開玩笑說，他說話的聲音聽很扁，聽起來「很像那種就是很沒內涵的人。」但後來一旁的派翠克緩頰他的聲音是有種親切感。如今王ADEN被炎上後，許多網友看到這影片都直呼：「來看預言家，最神的小S。」

王ADEN曾被小S開玩笑虧說話方式，「很像那種就是很沒內涵的人。」（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

回顧整起事件，王ADEN在校園進行演出時，一名女同學突然上台跳舞，雖然該同學所跳的是王ADEN歌曲的舞蹈，但當下他的表情明顯不悦，隨後更直接蹲在舞台角落。事後這位女同學在網路上發文公開道歉，但王ADEN的回應卻引發兩派議論，最後甚至影響到他台北及宜蘭的跨年演出。





