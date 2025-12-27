王ADEN校唱翻車丟工作！宜蘭跨年救火歌手是她 網讚：更大咖

陳芳語（右圖）接替王ADEN接下宜蘭跨年演出。翻攝IG@adenwang_、翻攝IG@lekimberleyy

歌手王ADEN日前因校園演唱引爆「公審未成年」爭議，一連丟了台北、宜蘭跨年2場演出，今（27日）宜蘭跨年公布替補人選，確認由陳芳語（Kimberley）救火演出，獲網友大讚：「比王ADEN好太多了！」

宜蘭市公所今在臉書更新《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會卡司異動通知，公告確定由陳芳語接替演出，還指出陳芳語的歌聲是大家青春的回憶，代表作〈愛你〉更是YouTube 點閱破億的經典歌，舞台魅力持續升級的她，深受年輕世代喜愛。公告一出，讓網友一片叫好地說：「陳芳語更紅。」、「完全不同檔次，賺爛。」、「比王ADEN強太多了！」再度引發討論。

擁有暢銷曲〈愛你〉的陳芳語前來救火演出，被網友大讚。翻攝FB@宜蘭市公所

王ADEN日前受邀至桃園某高中進行校園演出，沒想到現場1名女學生突然上台熱舞，讓王ADEN當場變臉蹲地拒唱，事後更將影片上傳社群直呼「傻眼中」，引爆公審未成年爭議。

學生家長跳出來還原事件始末

遭炎上的王ADEN也發文澄清，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。強調，「重新檢視了自己在表達上的分寸。」隨著事件持續在網路發酵，有一名自稱是該校學生的家長，跳出來在網路發文。

家長指出，孩子回家便主動談起這件事，強調女學生之所以會上台，是因現場老師指示，並非一時興起。家長認為，這其實是兩位成年人的溝通與處理問題，不能只把責任推給學生。

該家長還透露，女學生事後已多次透過社群平台公開道歉，試圖平息風波。但現場涉事的老師和王ADEN本人，卻沒有明確對外說明或道歉。導致最後只有學生一人承受所有壓力，這才真正引發家長和部分網友的不滿與抵制。



