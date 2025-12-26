王ADEN校唱翻車延燒！街舞老師身分曝光 被爆「狂撕女學生胸前口袋」黑料挨轟

一名網友發文爆料王ADEN校園演出翻車真相，並同時爆料鼓勵學生上台的老師，撕女學生胸前口袋。（翻攝自Threads）

新生代歌手王ADEN日前受邀校園演出翻車，引發輿論爭議，接連慘丟跨年、耶誕節等演唱活動，當時鼓勵學生熱舞的街舞社團老師也出面發聲，不過如今事件被爆其實是「老師親手送學生上台」，該老師甚至被爆「撕女學生胸前口袋」的黑料。

隨著事件持續延燒，又因街舞社團老師加入戰局，再度讓爭議婉如星火燎原。一名網友在Threads昨（25日）發文指「王Aden惋惜無法大跳事件持續神隱的第三者」，表示該校的街舞社團老師是全國大專校院熱舞大賽（霹靂舞組）的評審老師，當天親手送學生上台後，隨即開始錄影，「表示您根本如此授意，非學生會錯意」，事後卻發文卸責，將責任推給女學生。

另外原PO竟還爆猛料，指該男老師竟稱依照學校傳統，撕每位畢業學生的胸前口袋，就連女同學也不例外，「有人反應這習俗原本是只針對隊長，但您卻選擇撕破每位學生的制服胸前口袋？」呼籲若有當事人不舒服，歡迎說明，並點名街舞社團老師，「老師，您依舊打算持續失蹤卸責嗎？」文章與影片、照片曝光後，隨即掀起大票網友討論，並累積105萬人瀏覽。

就有另名網友直言「終於有人講…我從一開始就這樣覺得了」「如果老師真的沒有授意，沒有要學生上去，應該叫學生下來，而不是拿手機拍」「推影片讓大家看真相！！老師的言論看似保護妹妹，其實根本是把責任推給妹妹」，但也有網友質疑是洗地，「創了一個新帳號只發了4篇文章主要攻擊老師」「又是這種新帳號 ，只發四篇文都在帶風向要鞭老師⋯」。

至於撕女同學口袋事件，不少網友紛紛批評「影片是三小啊超噁」「摸畢業生胸部？這什麼爛”習俗”？！這個人後台是多硬，到現在還完全沒事？」「最後一張為什麼是摸到胸」「原來他跟撕口袋那個是同一個喔，有夠噁心」「即使畢業撕胸前制服口袋是傳統，男老師這麼做都不覺得怪？整個看下來我只覺得到底哪來的老屁孩？」「如果我是家長，這我ㄧ定通報教育局問清楚！會不會家長也都不知道？？」更有畢業生直言，「哪有這種傳統？ 」

回顧整起事件，歌手王ADEN在該場校園演唱，因突一名女學生突然衝上舞台熱舞，讓王ADEN當場變臉，蹲坐在舞台一旁罷唱，引發網友兩派輿論討論，隨著爭議持續延燒，當時鼓勵學生熱舞的街舞社團老師也出面發聲，透過長文還原事件始末，透露女學生誤解他的意思，衝上在台上跳，才有後續引起整個事件發生，指ADEN很體諒跟他說「不要罵小朋友」，老師後續又帶著女學生向學校還有在場的藝人、經紀人以及工作人員致歉，同時也準備好面對外界的批評，但一番暖心的回應，如今被爆出是推卸責任給女同學。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

