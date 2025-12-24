王ADEN校唱翻車！女學生衝上台熱舞惹議 街舞老師還原暖心真相

王ADEN校唱風波延燒，跨年演出遭取消。(圖／陳俊吉攝)

新生代歌手王ADEN日前受邀到校園演出，卻在演唱過程中意外翻車，引發輿論風暴。當時他正在台上演唱，卻因一名女學生突然衝上舞台熱舞，王ADEN當場變臉，隨後蹲坐在舞台角落罷唱，神情僵硬、面露不悅，相關畫面被拍下後迅速在社群平台瘋傳。

影片曝光後，王ADEN「拒唱擺臭臉」的話題，掀兩極評價。不少人直指王ADEN臨場反應失當，認為身為表演者應更有包容力與風度；也有人替他抱不平，認為突發狀況打亂專業演出，換作任何人都難以立刻調適。事後王ADEN發文說明事件經過，卻仍遭質疑是在公審、甚至間接造成女學生遭受網路霸凌，爭議不但未平息，反而持續延燒，最終導致其後續跨年演出及其他活動接連被取消。

隨著輿論擴大，當時鼓勵學生熱舞的街舞社團老師也出面發聲，透過長文還原事件始末，並公開王ADEN事發後的真實反應。該名老師表示，自己正是影片中女學生的街舞老師，坦言是他授意女學生靠近舞台，原因是知道這位學生長期喜歡王ADEN，也特別喜歡〈雙重人格〉這首歌，平時常為了有朝一日能與偶像共舞而努力練習。

老師解釋，原本的用意只是希望學生在台下跳舞，引起王ADEN注意，期待能被CUE上台，沒想到因現場音樂與尖叫聲過大，導致學生誤以為要直接上台表演，才會一時興奮衝上舞台，釀成整起事件。老師也坦言，事發當下自己相當錯愕，學生回神後也立刻察覺不妥，「說我不傻眼是不騙人的，整個就是知道完了，孩子也是興奮過頭回過神後，發現事情的不對勁」。

街舞老師進一步透露，當下已火速致歉，並強調王ADEN其實相當體諒，不僅叮囑不要責怪學生，還親自向他細說處理方式，「當下真的是火速和王ADEN以及他的經紀人致歉，真的王ADEN是很體諒，他當下很認真的和我細說不要罵小朋友，隨後又帶小朋友(女生)去和學校致歉，給學校帶來麻煩，其他還有在場的藝人、經紀人工作人員致歉」。

老師表示，學生事後一直不斷道歉，並已做好心理準備，面對外界指教，自己也會全程陪伴，「隨後我和女生就正經聊接下來，要面對的事情，一定要面對，並接受大家的指教，才能對得起自已，不然真的會造成不可磨滅的陰影，我也會陪小朋友面對，我也真的謝謝王ADEN的體諒 ，不然大家不會知道，她真的一直在道歉，接下來就是接受大家的指教」。

這段說法曝光後，再度掀起討論，校唱風波持續延燒，王ADEN的形象與事業動向仍備受關注，後續如何修補、平息爭議，成為外界關注焦點。

