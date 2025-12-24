王ADEN校唱翻車「擺臭臉」遭炎上 小S昔吐槽被封神預言＋1

王ADEN校唱「擺臭臉」遭炎上。（資料照／姚志平攝）

新生代人氣歌手王ADEN，近日捲入校園演唱會爭議，事件持續延燒，不僅演出畫面在網路瘋傳，更被挖出過往上節目片段，讓主持人小S過去的一席話再度被封為「神預言」，引發外界熱烈討論。

回顧事件，王ADEN日前受邀到校園演出，期間一名女學生突然衝上舞台熱舞，他當場面露不悅，隨後蹲在舞台角落罷唱，表情明顯僵硬，甚至對女學生的道歉未作回應。相關畫面被拍下後在社群平台快速擴散，「拒唱擺臭臉」的行為引來兩極評價，不少網友直指他臨場反應失當，缺乏對學生的包容與風度。

廣告 廣告

事件曝光後，王ADEN發文說明事件，但說法未能成功止血，反而被質疑是在「公審」女學生，部分網友更指出，他分享的影片疑似剪掉女學生道歉片段，導致未成年學生承受過度輿論壓力，甚至遭到網路霸凌，炎上聲浪持續擴大。

隨著爭議升溫，王ADEN過往在節目《小姐不熙娣》的片段也被網友重新翻出，當時他在節目中翻唱高爾宣〈Without You〉，主持人小S聽完後直言：「你唱歌的聲音，跟你跟講話的聲音差很多欸」，更笑虧他平時說話聲音很扁「很像那種很沒內涵的人」。如今校唱風波爆發，這段畫面被網友挖出，不少人直呼小S根本「神預言＋1」，再度掀起話題。

風波也直接衝擊王ADEN的工作行程，台北市政府觀光傳播局日前證實，台北跨年晚會未安排王ADEN演出；宜蘭市公所也於24日宣布，已協請主辦廠商安排其他節目內容替代，等同取消其登台機會。從校園翻車到商演喊卡，王ADEN形象重挫，後續如何止血、修補公眾觀感，仍有待觀察。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

1年強制停藥 引發惡性循環 IBD病團盼健保鬆綁

李亞萍失智頻發 余祥銓嘆母走不出喪女痛

NBA》文班亞馬連百場火鍋率馬刺5連勝