王ADEN校唱翻車！昔戀情遭挖 最長僅11月「無法滿足她」分手

記者林汝珊／台北報導

王ADEN遭女學生誤闖，蹲在地上擺臭臉拒唱。（圖／翻攝自王ADEN IG）

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。而他過往在節目中的片段也再度引起討論，感情史也被挖出。

王ADEN分享過往戀情，偏好「姐弟戀」的他，最長的一段戀情僅11個月。過去上節目《小姐不熙娣》時，曾透露分手原因，是因為自己仍想全力衝刺事業，無法滿足對方的需求：「女生喜歡待在家看劇或吃飯，但我一坐下來看劇就覺得很躁，想要出去幹活。」

王ADEN曾分享過往戀情。（圖／翻攝自王ADEN IG）

值得一提的是，〈雙重人格〉的創作過程，是因在片場認識一名可愛女生，兩人聊得投機並交換IG，回家後女生沒有主動聯絡，他一度猶豫是否應該先聯絡，甚至覺得自己像有「雙重人格」，最後決定寫歌抒發情緒，並傳訊息約女生見面，想當面唱歌給她聽。

