王ADEN校唱翻車！遭誤入「拒唱擺臭臉」小S一句話「神預言＋1」

記者林汝珊／台北報導

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤入，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。而過往他在節目中行為也被挖出，小S再度「神預言」，引起討論。

回顧事件，王ADEN日前於某高中舉行聖誕演唱會，期間一名女學生在社團老師慫恿下上台一起跳舞，王ADEN當下大變臉，蹲在舞台角落罷唱，女學生道歉也不理會，現場畫面引發熱議。王ADEN隨後在社群平台拍片說明事件經過，卻被部分網友質疑剪輯掉女學生道歉的片段，態度欠缺風度，認為相關內容讓未成年學生承受輿論壓力。

小S昔笑虧王ADEN「唱歌跟講話差很多」。（圖／翻攝自YT）

王ADEN先前他登上《小姐不熙娣》，在節目中翻唱高爾宣〈Without You〉，然而主持人小S聽完後卻笑虧「唱歌跟講話差很多」，直言他平時說話的聲音偏扁，「很像那種很沒內涵的人。」隨著校唱爭議延燒，這段節目畫面被網友重新翻出，不少人直呼小S根本「神預言」。

